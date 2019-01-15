"مدبولي" يصدر قرارًا بفرض حظر التجوال في مناطق بالعريش ورفح

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد بعض المناطق التي يسري فيها حظر التجوال بالعريش ورفح بمحافظة شمال سيناء.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا الأحد الماضي، بمد حالة الطوارئ المعلنة سابقا في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من الساعة الواحدة من اليوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار الذي حمل رقم 59 لسنة 2019، اليوم الثلاثاء.

وأوضح القرار الوزاري، أنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال.

وتم حظر التجوال أيضًا شمالًا، من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وأوضح نص القرار الوزاري، توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها، من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب؛ ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.



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