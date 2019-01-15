  • عاجل:الحكومة تعتزم فرض رسوم جديدة على رحلات "أوبر وكريم"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    "مدبولي" يتابع مع وزير البترول نتائج اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط

    06:34 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    "مدبولي" يتابع مع وزير البترول نتائج اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب - محمد غايات:

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع المهندس طارق الملا وزير البترول؛ لمتابعة نتائج اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط.

    وخلال الاجتماع عرض وزير البترول أهم نتائج اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم الإعلان عن إنشائه أمس بمشاركة وزراء ومسئولي الطاقة من 7 دول، ويهدف إلى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية.

    وأوضح وزير البترول أن إنشاء المنتدى سوف يسهم في زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال استكشافات الغاز الطبيعي، وسيوفر منصة للحوار والتنسيق المشترك بين هذه الدول، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية.

    وأضاف أن ممثلي الدول المشاركة والمؤسسات النقدية والاقتصادية الدولية أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر لا سيّما في مجال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

    وأطلع وزير البترول، رئيس الوزراء على التطورات الخاصة بإنتاج حقل ظهر، والذي ينتج حالياً 2 مليار قدم مكعب يومياً، ومن المنتظر أن يصل حجم الإنتاج به خلال العام الحالي إلى 3 مليارات متر مكعب تسهم بشكل كبير في المساهمة في تلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي.

    من جانبه أشاد رئيس الوزراء بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكداً أن الشراكة مع دول المنتدى في مجالات الغاز والطاقة سوف تسهم كمحرك للنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، وفى تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح مصر في إنشاء هذا المنتدى واستضافة مقره يُعد من ثمار السياسة الخارجية الناجحة التي ينتهجها الرئيس السيسي والتي أسهمت بفعالية في تعزيز التعاون مع الشركاء في مناطق مختلفة من العالم منها منطقة شرق المتوسط.

     

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء طارق الملا منتدى غاز شرق المتوسط

    الخبر التالى:

    "الثقافة" تطلق غدا المؤتمر العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان