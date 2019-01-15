استجابة لوزير التعليم العالي.. جامعة المنصورة تخفف عقوبة "طالب الحضن"

كتبت-داليا شبل:

أعلنت جامعة المنصورة، تخفيف عقوبة الطالب صاحب واقعة حضن طالبة داخل الحرم الجامعي، إلى الحرمان من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من فصله عامين.

وقالت جامعة المنصورة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه حرصا من الدكتور خالد عبدالغفار على مستقبل طالب جامعة المنصورة المرتكب للفعل المخالف للتقاليد والأعراف بحرم الجامعة، وجه بضرورة الإسراع في نظر التظلم المقدم من الطالب عن العقوبة المقررة من قبل مجلس التأديب بكلية الحقوق وهي الفصل لمدة عامين دراسيين اعتباراً من العام الجامعي الحالي 2018/2019، وهو ما استجاب له مجلس التأديب الأعلى وخفف عقوبة الطالب إلى حرمانه من امتحان التيرم الأول من العام الدراسى الحالي.

ووجهت الجامعة بضرورة تثقيف الطلاب واطلاعهم على اللوائح الجامعية، وعقد العديد من الندوات للتعريف بميثاق الأخلاق الجامعية الذي أكد وزير التعليم العالي بضرورة نشره داخل المؤسسات الجامعية والذي يرسم أطر التعامل بين جميع المتواجدين بالحرم الجامعي.