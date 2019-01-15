وزير الأوقاف لمصراوي: أكاديمية تدريب الأئمة مفتوحة لوعاظ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن باب أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والدعاة لن يقتصر على أئمة الوزارة فقط، بل يمتد إلى وعاظ الأزهر الشريف بشرط التنسيق مع مؤسسته، لإعطائه التفرغ اللازم لذلك، إذ أن الدراسة بالأكاديمية تبلغ مدتها ستة أشهر.

وأضاف جمعة في تصريح خاص لمصراوي، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف لا تمانع في تقدم أئمتها للتدريب بأكاديمية الأزهر الشريف بشرط التنسيق مع الوزارة، لافتاً إلى أن الأزهر هو المؤسسة الأم التي نعمل تحت مظلتها برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضح أن الدراسة بأكاديمية الأوقاف ستكون في علم الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلوم الفقه العصرية.

ومن المقرر أن يفتتح الأزهر الشريف، صباح غد الأربعاء، أكاديمية تدريب الوعاظ، في حفل يعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويفتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح الأحد المقبل، أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والوعاظ بمدينة السادس من أكتوبر.