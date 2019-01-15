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    الأرصاد تحذر: عاصفة على القاهرة خلال ساعة وسرعتها 40 كم

    12:20 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    الأرصاد تحذر: عاصفة على القاهرة خلال ساعة وسرعتها 40 كم

    أرشيفية

    كتب- أيمن رجب:

    قال إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة، إن العاصفة تبدأ خلال ساعة على القاهرة، محذرًا من أن سرعة الرياح تصل إلى 40 كيلومتر/ الساعة. 

    وأضاف عطا، لمصراوي، أن الرياح تشتد خلال الساعات المقبلة، على معظم الأنحاء، حتى مساء اليوم.

    وأوضح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد عاصفة ترابية على القاهرة، موضحًا أنها تبدأ قبل العصر. 

    وأضاف شاهين، لمصراوي، الثلاثاء، أن طقس غد يشهد نشاطًا للرياح الشمالية الغربية على مدن القناة وسيناء، تصل حد العاصفة على المناطق المكشوفة. 

    وبالنسبة للقاهرة، أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصمة تشهد غدًا نشاطًا للرياح.

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