وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن الارتقاء بالنشر العلمي الدولي

كتبت-داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن الجهود المبذولة من الأكاديمية للارتقاء بمستوى النشر العلمي في الدوريات العلمية وتدويل الدوريات المحلية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أوضح التقرير عدد تعاقدات النشر، والتي بلغت 84 دورية في شتى المجالات العلمية المختلفة، منها: الدوريات الطبية، والتي تصل الى 50 دورية.

وتابعت الوزارة: "بالإضافة إلى عدد من الدوريات في العلوم الهندسية والزراعية والوراثة ودوريات في الحاسب الآلي ودورية في التجارة وإدارة الأعمال، والتي تعد الأولى في العمل مع الناشرين الدولي، وتتبع المجلات الجمعيات العلمية والكليات والجامعات والمراكز البحثية".

وأضافت: "تمثل الدوريات الصادرة بالتعاون مع الجمعيات العلمية 52% من إجمالي هذه الدوريات بينما تأتى الجامعات في المركز الثاني بنسبة 35%، والمراكز البحثية في المركز الثالث بنسبة 13%، وذلك نظرًا لغزارة إنتاج الدوريات في الجمعيات العلمية، وقد تم نشر عدد 19775 من المقالات في هذه الدوريات حتى عام 2018؛ مما يساهم بدرجة كبيرة في تحسين ترتيب مصر في النشر العلمي الدولي".

ومن جانبه، قال الدكتور محمود صقر، إن الأكاديمية تنشر عدد 152 دورية من خلال المبادرة الحديثة لنشر الدوريات المصرية، وإتاحتها طبقًا للمعايير الدولية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، موضحًا أنه تم قبول واعتماد دوريتين عاملتين ضمن مشروع النشر العلمي بين الأكاديمية والناشر الدولي السفير للحصول على معامل تأثير ضمن شبكة العلوم Web of Science، والدوريتان هما: مجلة كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة Egyptian Informatics Journal ومجلة الجمعية المصرية لعلوم الإشعاع وتطبيقاته Journal of Radiation Sciences and Applications– هيئة الطاقة الذرية، والمجلتان ضمن مشروع الأكاديمية منذ عام 2010 .

ولفت رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أنه سبق لعدد أربعة دوريات العمل ضمن هذا المشروع للحصول على معامل تأثير وهى: مجلة البحوث المتقدمة – جامعة القاهرة، ومجلة كلية الهندسة جامعة عين شمس، ومجلة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمجلة العربية للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى المجلة المصرية لمكافحة الآفات البيولوجية، والتي انضمت حديثًا إلى المشروع، وبذلك يرتفع رصيد مصر من الدوريات العالمية التي لها معامل تأثير إلى تسع دوريات، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقوم بتطوير أكبر عدد من الدوريات المصرية للوصول بها إلى المستوى الدولي المطلوب، وتحقيق معامل تأثير مرتفع للدوريات المصرية. المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.