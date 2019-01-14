"النواب" يحيل 24 تقريرًا إلى الحكومة لاتخاذ اللازم

كتبت- ميرا إبراهيم:

أحال مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، 24 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى الحكومة، تتضمن اقتراحات برغبات من النواب بعد موافقة اللجنة عليه، وطالب رئيس البرلمان الحكومة، باتخاذ اللازم.

وبدأت الجلسة استكمال مناقشة مشروع قانون المحال العام المقدم من الحكومة

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، وكان المقرر لها أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وفقا لجدول أعمال المجلس.

ويناقش البرلمان اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

كما ينظر المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.