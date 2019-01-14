رئيس الوزراء يؤكد أهمية الانتهاء من المشروعات الجارية بمدينة الروبيكى في مواعيدها

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية الانتهاء من المشروعات الجارية بمدينة الجلود بالروبيكى في مواعيدها المحددة والالتزام بهذه التوقيتات بكل دقة .

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء اليوم الاثنين مدينة الجلود بالروبيكي - التي تعد مدينة صناعية متكاملة متطورة متخصصة في دباغة الجلود وصناعتها بالروبيكى - بهدف أن تكون مدينة جاذبة للصناعة الوطنية من خلال تشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة لتطوير القطاع وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى على مساحة إجمالية نحو 1629 فدانا.​