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مدبولي: حديقة النهر الأخضر لكل المصريين وليست لسكان العاصمة الإدارية فقط

10:24 ص الإثنين 14 يناير 2019
مدبولي: حديقة النهر الأخضر لكل المصريين وليست لسكان العاصمة الإدارية فقط

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إن النهر الأخضر أحد المحاور الترفيهية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا، أنه أكبر حديقة مركزية في العالم بطول 10 كيلو مترات.

وأضاف مدبولي، اليوم الاثنين، خلال تدشين البدء في تنفيذ النهر الأخضر، أن الحديقة المركزية بالنهر الأخضر ستكون مفتوحة أمام كل المصريين وليست مقتصرة على سكان العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنها مفتوحه طوال العام وعلى مدار اليوم لكل فئات الشعب المصري.

وأوضح مدبولي، أن المرحلة الأولى من النهر يجرى تنفيذها خلال 18 شهرًا، من خلال 7 شركات.

ويبلغ طول النهر الأخضر 35 كيلو مترًا، تتكون المرحلة الأولى من 10 كيلو مترات باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، على أن يبدأ من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ المشروع، بالتعاون مع مكتب دار الهندسة كاستشاري للمشروع.

مصطفى مدبولي وزارة الإسكان حديقة النهر الأخضر العاصمة الإدارية

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يشهد البدء في تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة
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