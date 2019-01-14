تكلفته مليار دولار.. انتهاء 88% من أعمال المتحف المصري الكبير (صور)

قبل "أمم إفريقيا".. ما هي الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في القاهرة؟

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وصول نسبة الأعمال الهندسية في أعمال مشروع المتحف المصري الكبير، إلى نحو 88%، فيما تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي "الخرساني والمعدني" بنسبة 100%، وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

وأوضح العناني، أن نسب أعمال تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية من الأرضيات والساحات الخارجية وصلت لـ80%، فيما وصلت نسبة التنفيذ لأعمال أنظمة الإلكتروميكانيك إلى 75%، وأعمال أنظمة التكنولوجيا المعلوماتية ووسائل التأمين الحديثة (ICT) إلى 30%، بينما وصلت أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع إلى 90%.

وقال الدكتور طارق توفيق، مدير عام شئون الآثار والترميم في المتحف الكبير، إن مركز الترميم بالمتحف رمم حتى الآن 40 ألف قطعة أثرية بأيادي مصرية خالصة، واستقبل نحو 46 ألف منذ عام 2010 وحتى الآن.

فيما قال اللواء عاطف مفتاح، المُشرف العام على أعمال المتحف المصري الكبير، إن تكلفة المشروع كانت عام 2011 تقدر بمبلغ 1.6 مليار دولار، ونسبة تنفيذ الأعمال منذ عام 2011 وحتى عام 2015 حوالي 17% مِن قيمة الأعمال، وفي عام 2016 عندما تولت الهيئة الهندسية المشروع لإنجاز الأعمال وترشيد الإنفاق دون المساس بوظيفة المبنى أو تصميمه أو اختصار أنشطته وأصبحت تكلفة المشروع الآن تبلغ مليار دولار.

وتابع: "جرى تطوير أنظمة التحكم والرقابة والتأمين على المتحف واستخدام خاصية التتبع وأحدث أنظمة الرقابة والتأمين، وسيتم إزالة نادي الرماية وربط المتحف بمنطقة النادي والهرم، وإلغاء طريق الفيوم وعمل نفق، وبالفعل بدأت أعمال إخلاء النادي وتحويله إلى منطقة ثقافية وترفيهية، كما جرى تصميم موبايل (أبليكيشن) بهدف الوصول إلى كل شخص". ​