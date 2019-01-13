الزراعة تحذر الفلاحين من سوء الطقس.. وتنشر الأماكن المهددة بالصقيع

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر المعمل المركزي للمناخ الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا عن الإنذار المناخي المبكر عن حالة الأرصاد الجوية الزراعية للفترة من 13 وحتى 17 يناير الجاري وأهم تأثيراتها الزراعية.

وقال المعمل في التقرير، إن مناطق الجمهورية ستتعرض خلال تلك الفترة لموجة من انخفاض درجات الحرارة لأقل من المعدل الطبيعي ليسود طقس شتوي بارد على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا،بجانب موجة من الصقيع والطقس شديد البرودة على مناطق الصعيد "مصر الوسطى وجنوب الصعيد" مع توقع رياح شمالية غربية متوسطة إلى قوية تنشط على غرب وجنوب البلاد.

وأوضح أن المناطق التي ستتعرض لظروف البرودة الشديدة والصقيع والتي تصل درجة الحرارة في بعض المناطق إلى أقل من 4 في مناطق "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، وما بين 5 إلى 6 درجات في مناطق "سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبعض أطراف الدلتا، حيث تكون هذه الظروف مهيأة لحدوث الصقيع "فوق المتوسط" في مناطق عديدة وخاصة "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد".

ووجه التقرير، تحذيرات للمزارعين في مناطق مصر الوسطى وجنوب الصعيد والمناطق المفتوحة خارج الوادي والدلتا "الفيوم والمنيا وسوهاج" في ليلتي 15 ـ 16 يناير الجاري، وذلك عن طريق تقارير موجات الصقيع بواسطة النشرة الجوية الزراعية التي تذاع على القناة الزراعية يوميا لتوقع حدوث الصقيع على بعض المناكق وما زال التقرير يذاع بصورة دورية.

وقال التقرير، إن الأضرار القائمة والمتوقعة للمزروعات في مناطق شرق الدلتا "الاسماعيلية والقصاين والصالحية ومناطق أخرى كثيرة" بالإضافة إلى مناطق "النوبارية ـ وادي النطرون ومناطق جنوب غرب البحيرة تعرضت لموجة الصقيع خلال يومي 9 ـ 10 يناير والذي أدى إلى تأثر المجموع الخضري لأشجار المانجو والجوافة والموز وزراعات الطماطم وخصوصا تحت الأنفاق ومساحات من الباذنجان عمر 70 ـ 80، بالإضافة إلى احتراق الأوراق لأشجار المانجو والجوافة والموز.

وأوصى التقرير الصادر عن وزارة الزراعة، المزارعين، بالعمل على استمرار سريان العصارة داخل أنسجة النباتات وهو أهم عنصر ضد تأثير الصقيع أو حتى البرودة.