جامعة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول قبل مارس القادم

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات قبل أول شهر مارس القادم.

وأضاف الخشت -خلال تفقده سير الامتحانات بالجامعة-، أن الجامعة انتهت من إعداد مقرر التفكير النقدي كمتطلب جامعي على تبدأ تدريسه خلال الفصل الدراسي الثاني، وتحويله إلى كتاب "الكتروني" متاح باللغتين العربية والانجليزية.

وأضاف أن الامتحانات ستنتهي بحلول 24 يناير الجاري، مؤكدا أنها تشهد انتظامًا وهدوءً وانضباطاً منذ بدايتها، ولم يتم رصد أية ظواهر سلبية أو معوقات تؤثر على سيرها وتراجعت حالات الغش بشكل كبير.

واطمأن رئيس جامعة القاهرة - حلال جولته التفقدية - على توفير التدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء الامتحانات، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وتوفير سيارات الإسعاف بجوار اللجان، وملاءمة لجان الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأكد أن الامتحانات في مستوى قدرات الطالب مع وضع سؤال للتمييز بين الطالب المتفوق والعادي.​