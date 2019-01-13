"أتربة ورياح وأمطار وبرودة".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين- صور

​بعد إثارته للجدل.. "الآثار" تزيل "المسامير" من تمثال متحف سوهاج

القاهرة- (مصراوي):

تصوير- نادر نبيل وفريد قطب:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

الصغرى- العظمى

القاهرة 09 17

شبين الكوم 08 18

طنطا 08 18

دمنهور 08 16

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 17

مطروح 08 17

السلوم 06 16

سيوة 07 17

بورسعيد 10 18

دمياط 09 17

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 08 18

السويس 09 17

العريش 03 20

رفح 04 19

رأس سدر 12 19

نخل 05 15

نويبع 15 16

طابا 10 16

كاترين 03 10

الطور 09 16

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 12 20

مرسى علم 13 20

الفيوم 08 17

بنى سويف 08 17

المنيا 08 17

أسيوط 07 17

سوهاج 10 17

قنا 10 18

الأقصر 10 18

أسوان 10 18

أبوسمبل 10 18

الوادى الجديد 09 19

شلاتين 15 24

أبورماد 14 23

راس حدربة 15 22

حلايب 16 23 ​