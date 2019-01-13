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    رئيس الوطنية للإعلام يشارك فى اجتماعات لجنة الخطة

    02:49 م الأحد 13 يناير 2019
    رئيس الوطنية للإعلام يشارك فى اجتماعات لجنة الخطة

    حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الأحد، فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للقاء النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018.

    وأكد زين، خلال لقاءه بالنائب مصطفى سالم، على احترامه الكامل للجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب بكامل أعضائها، مؤكدا أن تغيبه عن حضور اجتماع اللجنة أمس لمناقشة حساب ختامى الهيئة لم يكن مُتعمدا.

    وطلب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تحديد موعد لمناقشة الحساب الختامى للهيئة وخطة تطويرها بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيما أكد النائب مصطفى سالم أنه سيتم تحديد الموعد وفقا لجدول اجتماعات اللجنة.

    حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب

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