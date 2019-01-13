مصدر بالتعليم: "امتحان اللغة العربية لأولى ثانوي قضى على أسطورة شاومينج"

كتبت-ياسمين محمد:

قال مصدر مسئول، بوزارة التربية والتعليم، إن امتحان اللغة العربية، الذي أداه طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، لأول مرة بنظام "open book"، اتسم بالهدوء في مختلف المحافظات.

ولفت المصدر، في تصريح لمصراوي، إلى أن بعض اللجان شهدت حالة من التوتر؛ نظرا لعدم اعتياد الطلاب على نظام الامتحان الذي تعتمد أسئلته على الفهم وليس الإجابات النموذجية المحفوظة التي يمكن استخراجها من الكتاب المدرسي.

وأكد أن غرفة العمليات رصدت شكاوى فردية اليوم من طلاب أولى ثانوي بمحافظة القاهرة، بسبب أسئلة القراءة والنصوص بامتحان اللغة العربية، إلا أن جميع الطلاب أجمعوا على سهولة النحو.

وأوضح أن كل محافظة لها امتحان مختلف عن الأخرى؛ لأن النظام الجديد يلغي فكرة الامتحان القومي الموحد، مشيرا إلى أنتهاء عصر "شاومينج"

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وأدى الطلاب، اليوم، امتحان اللغة العربية، الذي بدأ في تمام التاسعة وانتهى في الحادية عشرة والنصف ظهرا.

وينتهي الامتحان الذي بدأه الطلاب، اليوم الأحد، في الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين يؤديهما الطلاب هذا العام ولا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.