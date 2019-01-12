محافظ الجيزة: دخول مشروع الصرف الصحي بالعياط الخدمة مارس المقبل

الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، دخول مشروع الصرف الصحي بالعياط بطاقة 28 ألف متر مكعب/يوم ، بتكلفة 150 مليون جنيه نهاية مارس المقبل ، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 96% من الأعمال.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت ، بمركز ومدينة العياط تفقد خلالها عددا من المشروعات المنفذة في مجالات الإسكان والصرف الصحي والطرق في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين .

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي "بطهما" بطاقة 30 ألف متر مكعب / يوم المنتظر الانتهاء منها نهاية سبتمبر المقبل ، والمرحلة الثانية من المحطة بطاقة 60 ألف متر مكعب /يوم المنتظر الانتهاء منها في مارس 2020، ويستهدف المشروع توصيل خدمة الصرف الصحي لـ 29 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 2.8 مليار جنيه .

كما تفقد مشروع "جرزا" للإسكان الاجتماعي الذي يضم 111 عقارا سكنيا تشمل 2574 وحدة سكنية و180 محلا تجاريا و30 وحدة إدارية.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال رصف طريق طراد النيل بقرية كفر شحاته بالوحدة المحلية بالمتانيا بطول 3 كيلومترات بتكلفة 6 ملايين جنيه كمحور مروري بديل لطريق مصر أسيوط الزراعي لخدمة قرى مركز ومدينة العياط. ​