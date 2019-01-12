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وزير الآثار: تكليفات رئاسية بالانتهاء من أعمال المتحف الكبير فى 2020

12:57 م السبت 12 يناير 2019
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كتب أحمد علي:

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن هناك تكليفات رئاسية بالانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير في 2020 وبكفاءة عالية، مؤكدا أن نحو 8000عامل يعملون يوميا في المتحف 24 ساعة من أجل نهو الأعمال في الوقت المحدد.
وقال إن المتحف المصري الكبير هو المشروغ الثقافي الأكبر في العالم، والرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتكثيف العمل دون المساس بالكفاءة والجودة.

وأضاف: نحن على تواصل مع صالات المزادات العالمية لاسترداد آثارنا من الخارج، وتم استعادة آثار من إسرائيل فى ٢٠١٥، واستعادة آثار من ٥ دول فى 2018.

وأشار وزير الآثار في كلمته خلال زيارة وفد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب أسامة هيكل، أن قانون الآثار الذي أقره البرلمان مؤخرا به نص عدم التنازل عن الأثر بالتقادم.

خالد العناني الآثار المتحف المصري الكبير السيسي
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