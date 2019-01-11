"بومبيو": مسجد الفتاح العليم صرح ديني يؤكد حرية العبادة في مصر

(مصراوي):

عبر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن إعجابه بمسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال زياته لهما اليوم الجمعة.

وقال "بومبيو": "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في بناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وهي مكان مميز جدًا ورمز ونموذج رائع في مصر والشرق الأوسط"، وخلال تفقده لمسجد الفتاح العليم، قال: "هذا مكان رائع للعبادة يعكس قدرات المصريين، وهو صرح ديني يؤكد حرية العبادة في البلاد، ويمثل فرصة لكل مواطن ليمارس طقوس عبادته كما يشاء".

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح، الأحد الماضي، مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الدولة والوزراء ووفد من الدول العربية والأجنبية.

وكان في استقبال بومبيو بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعربوا عن ترحيبهم بزيارة الوزير الأمريكي لكاتدرائية ميلاد المسيح والتي تمثل نموذجا للتعايش والمحبة بين جموع المصريين، حيث تزامن افتتاحها مع افتتاح مسجد "الفتاح العليم".

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