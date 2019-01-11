لعدم ارتدائه "البالطو الأبيض".. خصم 3 أيام لطبيب بالحسين الجامعي

كتب- محمود مصطفى:

اشتكى طبيب بمستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر، من خصم ثلاثة أيام من راتبه، لعدم ارتدائه زي الأطباء "البالطو الأبيض" بطرقة المستشفى، أثناء محاولته إسعاف أحد المرضى.

وقال أحمد العريبي في منشور عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، أمس: "أنا طبيب مقيم جراحة في أحد المستشفيات الجامعية الكبرى، بروح بيتنا أشوف أهلي يوم كل أسبوعين ونص، متواجد 24 ساعة تحت الطلب، مليش أي مواعيد رسمية، ممكن أي حد يصحيني من النوم لأي سبب، بشتغل أيام الإجازات الرسمية والأعياد".

وتابع " بنمارس يوميا ما يطلق عليه بنغزل برجل حمارة، وبنحاول نسعف المريض، ونعمل عمليات بأقل إمكانيات متاحة، جميع علاقاتي الإنسانية متقطعة تقريباً، ولا أهل ولا أصدقاء".

وأضاف "مبقعدش على حيلي أغلب اليوم، لو حسبنا اللي بنمشيه يوميا هتلاقينا بنمشي عشرات الكيلو مترات داخل المستشفى، بنلف على عيانين وبنقوم بدور مش دورنا، حرصا على مصلحة المريض، حتى ممكن نجر الترولي بتاع المريض عادي مكان العمال، أو نركب كانيولا لعيان مكان التمريض، أي حاجة، النوم ده شئ ثانوي، القاعدة ان مافيش نائب بينام".

ولفت إلى أنه حصل على جزاء وخصمت ثلاثة أيام من راتبه، "مش لابس بالطو في طرقة المستشفى، وانا بجري علشان الحق أعرض عيان السرطان على دكتور الأورام، واطلع الحق العيان بتاع الأورام التاني، اللي بتتاخد منه عينة المنظار" حسبما يقول الطبيب الشاب.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، إنه يجب على الأطباء الالتزام بكل القوانين والأعراف الطبية، حفاظا على مظهرهم العام أمام المترددين على المستشفى.

وأضاف سليم في تصريح لمصراوي، الخميس، "لابد للطبيب أن يلتزم بالزي الرسمي له داخل المستشفى، حفاظا على المؤسسة وضمانا له من العدوي، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي شئ يمنعه من ذلك".

وأشار عميد طب الأزهر، إلى أن الطبيب في المستشفى مثل الجندي على الجبهة، لا يجب أن يتخلى عن الزي الخاص به.

فيما قال الدكتور ابراهيم الدسوقي مدير مستشفى الحسين، في تصريح مقتضب لمصراوي، الخميس، إن أحمد العريبي طبيب مقيم بالمستشفى، وتم عرض الأمر الخاص به على عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، لاتخاذ قرار بشأنه.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الإجراء الذي اتخذته مستشفى الحسين تجاه الطبيب أمر قانوني، ويجب على الأطباء الالتزام بالزي الخاص بهم.

وأضاف عبدالحميد في تصريح لمصراوي، الخميس، أنه يجب على إدارة المستشفى توفير أجواء عمل مناسبة، يتمكن خلالها من أداء عمله على الوجه الأكمل، من بدل عدوى ومستلزمات وراتب جيد يعينه على العيش حياة كريمة، ومصروفات الدراسات العليا الذي ينص القانون على أن تتحملها جهة العمل.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ارتداء البالطو من عدمه لن يقدم أو يؤخر في ظروف العلاج، ولكن قانون العمل يقتضي ذلك، ومن ثم يجب على الأطباء الالتزام به.