  • عاجل:​أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    نائب رئيس جامعة عين شمس: ندعم جميع الأنشطة الطلابية المختلفة

    11:03 م الخميس 10 يناير 2019
    نائب رئيس جامعة عين شمس: ندعم جميع الأنشطة الطلابية المختلفة

    نائب رئيس جامعة عين شمس

    كتب- محمد قاسم:

    أكد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، دعمه لجميع الأنشطة الطلابية المختلفة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية، مؤكدًا أنها تسهم في تكوين شخصية متوازنة لطالب متميز.

    جاء ذلك عقب جولة تفقدية بكلية طب الأسنان رافقه خلالها الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية، والدكتور رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم البطوطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

    وشملت الجولة عدد من وحدات الكلية المختلفة والعيادات وملاعب الكلية.

    وأشاد سعود، بتميز الوحدات الطبية بالكلية وتطور تقنياتها، مؤكدًا أهمية الحفاظ عليها وتطويرها لمواكبة كل جديد في مجال طب الأسنان.

    جامعة عين شمس الأنشطة الطلابية عبدالفتاح سعود كلية طب الأسنان

    الخبر التالى:

    ​أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان