نائب رئيس جامعة عين شمس: ندعم جميع الأنشطة الطلابية المختلفة

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، دعمه لجميع الأنشطة الطلابية المختلفة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية، مؤكدًا أنها تسهم في تكوين شخصية متوازنة لطالب متميز.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية بكلية طب الأسنان رافقه خلالها الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية، والدكتور رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم البطوطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشملت الجولة عدد من وحدات الكلية المختلفة والعيادات وملاعب الكلية.

وأشاد سعود، بتميز الوحدات الطبية بالكلية وتطور تقنياتها، مؤكدًا أهمية الحفاظ عليها وتطويرها لمواكبة كل جديد في مجال طب الأسنان.