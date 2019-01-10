يتضمن أجندة العروض الفنية والمسرحية.. إطلاق الموقع الرسمي لـ"قصور الثقافة"

كتب- محمد عاطف:

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموقع الجديد للهيئة على شبكة الإنترنت الذي يتيح للجمهور متابعة والاطلاع على كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المقدمة بكل مواقعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

وأشادت عبدالدايم، بتصميم الموقع والجهد المبذول حتى إطلاقه؛ وقدمت التحية لفرق العمل، كما وجهت بضرورة الحفاظ على أحد المكتسبات المتطورة التي تواكب توجهات الوزارة لمسايرة ثورة التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والعمل وفق برنامج الحكومة لبناء الإنسان المصري.

يشار أن الموقع الرسمي للهيئة العامة لقصور الثقافة يضم أجندة البرامج الشهرية، بيان العروض الفنية والمسرحية والفعاليات الأدبية، مقتنيات الحرف اليدوية والفنون التشكيلية، المأثورات الشعبية وإصدارات الكتب وشروط وآليات التقدم للمسابقات الأدبية والبحثية والفنية.

كما يضم الموقع، مشروعات اكتشاف المواهب مع ربط الموقع بالدوريات الإلكترونية منها جريدة مسرحنا، مجلة الثقافة الجديدة، مجلة مصر المحروسة وكذا قناة الهيئة على اليوتيوب وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

