تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إسناد تطوير مستشفيات قصر العيني للهيئة الهندسية

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، إسناد مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني للهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التعليم العالى بسرعة تنفيذ خطة تطوير مستشفى الطوارئ بالقصر العينى بجامعة القاهرة، ورفع كفاءة المستشفى فى تقديم خدماتها الطبية للمرضى المترددين عليها.

وأجرى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اليوم الخميس، زيارة لمستشفى قصر العينى، بمرافقة الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العينى، في إطار الاستعداد لبدء تنفيذ خطة تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى القصر العينى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعرضت للدكتورة هبه صلاح الدين عميد كلية الطب، نموذج التوسعة واحتياجات مشروع تطوير قصر العيني، ورفع كفاءة الطواريء، واستعرض العميد محمد السيد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نموذج التوسعة وآليات العمل في الفترة المقبلة فيما يتعلق بأعمال تطوير قصر العيني، وذلك من خلال عرض توضيحي مُصور لأماكن الاستقبال والطواريء، ومبني العمليات، وقسم طواريء المخ والأعصاب.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه متفائل بإسناد عملية تطوير قصر العيني إلي رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أصبحت العصا السحرية للبناء والتعمير في البر المصري كله، لما تتميز به من دقة وكفاءة في العمل والمعمار وسلامة المشاريع والقدرة علي التنفيذ في أوقات قياسية، بما يليق بسمعة ومكانة مصر.

وأكد أن خطوات تطوير قصر العيني تسير في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن البداية تشمل رفع كفاءة طواريء قصر العيني.

ولفت الخشت، إلي حرص إدارة المستشفيات الجامعية علي الانضباط والالتزام في إطار وضع ضوابط صارمة للعمل.

وتستقبل مستشفى الطوارئ بقصر العينى التابع لجامعة القاهرة، 1300 مريض يوميا، و 40 ألف مريض شهريا، وحوالى نصف مليون مريض سنويا وذلك من خلال الخدمة الطبية المقدمة عبر أقسام الاستقبال والطوارئ.