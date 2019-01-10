هيئة السلع التموينية تعلن عن المناقصة رقم 2 لاستيراد الأرز

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المناقصة رقم (2) لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب قصير أو متوسط الحبة خلال العام 2018/2019.

وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن نسبة الكسر تتراوح من 10 إلى 12% .. مشيرا إلى أنه يجب أن تقدم عروض المظاريف المالية والفنية يوم 27 يناير الحالي (موعد فض المظاريف الفنية) وأن يكون العرض مصحوبا بأربع عينات كل عينة 3 كليو جرامات إحدى هذه العينات سيتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهي لتحديد مدى ملائمته مع المستهلك المصري.

وأضاف سيتم قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهي للعينات المقبولة منوها إلى أن الحد الأدنى للكمية 20 ألف طن (+أو-10%)رغبة المشتري

وأشار إلى أن مواعيد الوصول فترتين الأولى من "20 مارس إلى 20 أبريل القادم" و"من أول أبريل إلى 30 أبريل القادم" وتقدم الأسعار سيف بالدولار والسداد باعتماد مستندي at-sight+ مصاريف التخليص والنقل والتفريغ والتعتيق بالمخازن بالجنيه المصري، وتكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي لصالح هيئة السلع التموينية غير مشروط بقيمة 50ألف دولار.

وأشار إلى أن باقي الشروط تكون وفقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة العامة للسلع التموينية.