وفد أمني أمريكي يبدأ جولته التفقدية بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

بدأ وفد أمني من إدارة النقل الأمريكي، اليوم الأحد، جولته التفقدية بالمطار للتفتيش علي إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب، خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات المطار أكثر من مرة فى وقت سابق.

قالت مصادر أمنية بالمطار إن الوفد الأمريكى الذى يضم 4 خبراء فى أمن الطيران المدنى، يتفقد خلال زيارته إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة ، ورصد عمليات الفحص والتفتيش التى تتم للركاب وحقائبهم.

وأضافت المصادر أن الوفد يقوم خلال جولته بمطار القاهرة والتى تستغرق 5 أيام، بتفقد إجراءات التأمين على الطرود المشحونة من قرية البضائع وتأمين حاويات الطعام.​