"ابتدائي وإعدادي وثانوي".. ننشر مقترح جدول الامتحانات بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، جدولًا مقترحًا لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2018.
وتضمن الجدول المقترح مواعيد امتحانات الصفوف (الثاني والثالث الابتدائي وما يعادله - الرابع الابتدائي وما يعادله - الخامس والسادس الابتدائي وما يعادله - النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله - النقل الإعدادي المهني - الإعدادية العامة "رياضية، وصم، ومكفوفين" - الإعدادية المهنية).
كما تضمن الجدول المقترح مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي العام والرياضي وما يعادله، والصف الثاني الثانوي العام وما يعادله، والنقل للتعليم الفني.
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