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    "ابتدائي وإعدادي وثانوي".. ننشر مقترح جدول الامتحانات بالقاهرة

    12:50 م الأحد 09 ديسمبر 2018
    "ابتدائي وإعدادي وثانوي".. ننشر مقترح جدول الامتحانات بالقاهرة

    صورة ارشيفية

    كتب- محمد نصار:

    أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، جدولًا مقترحًا لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2018.

    وتضمن الجدول المقترح مواعيد امتحانات الصفوف (الثاني والثالث الابتدائي وما يعادله - الرابع الابتدائي وما يعادله - الخامس والسادس الابتدائي وما يعادله - النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله - النقل الإعدادي المهني - الإعدادية العامة "رياضية، وصم، ومكفوفين" - الإعدادية المهنية).

    كما تضمن الجدول المقترح مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي العام والرياضي وما يعادله، والصف الثاني الثانوي العام وما يعادله، والنقل للتعليم الفني.

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    مديرية التربية والتعليم القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول الإعدادية

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