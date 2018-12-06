"الزراعة" تنفذ مبادرة الرئيس السيسي وتسلم أهالي المراشدة عقود تخصيص الأراضي

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتسليم أهالي المراشدة عقود تخصيص الأراضي بمعدل 2.5 فدان لكل أسرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومحافظة قنا، حيث تم تحديد 978 أسرة تنطبق عليها الشروط.

وأضاف أبوستيت- في تصريح اليوم الخميس- أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لسرعة تنفيذ أعمال التأهيل لـ 3 محطات رفع والترعة الرئيسية وفروعها، مشيرا إلى أنه تم عمل الدراسة اللازمة للتربة (تصنيف التربة)، ودراسة المخزون الجوفي بالمنطقة والآبار المنفذة في المنطقة المجاورة للأراضي المقترح تخصيصها للمبادرة (ري جوفي).

وأشار إلى أنه تم إجراء قرعة علنية لاختيار المستفيدين بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، مضيفا أن هيئة التعمير قامت بتسليم المستفيدين خطابات التخصيص بعد سداد مقدم الثمن وهو 15% من قيمة الأرض والباقي 85% يتم سدادها على 6 سنوات وبالتعاون والتنسيق مع محافظة قنا، حيث تم تسليم الأرض للمستفيدين حتى يتحقق حلمهم في الحصول على الأرض التي وعدهم بها رئيس الجمهورية.

من جهته، قال اللواء عبدالحميد الهجان، إنه حتى نضمن نجاح واستمرار المشروع سوف يتم مساعدة المزارعين في إنشاء جمعيات زراعية من 24 مزارعا وتقديم يد العون لهم للبدء في الزراعة حتى يسهموا في الناتج المحلي للمحافظة.​