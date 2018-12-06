"غرفة السياحة": نتعاون مع المتخصصين لميكنة "الحج والعمرة"

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الغرفة تعمل على وضع منظومة إلكترونية لملف الحج والعمرة بهدف مواكبة التطور التكنولوجي مع الجانب السعودي وميكنة كافة الأعمال مع الشركات السياحية والعملاء.

وأوضح السيسي لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن النظام الإلكتروني يتضمن، مراقبة الإجراءات بشكل كامل لتوثيق العقود، ووضع البرامج والبيانات الخاصة بالحجاج، ومتابعة رحلة الحاج منذ الخروج للمناسك وحتى العودة، وميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالحج لتكن إلكترونية، وربط غرفة شركات السياحة المصرية بمسار الحج والعمرة الإلكتروني السعودي.

وأوضح أن العمل على هذه المنظومة الإلكترونية ما زال محل الدراسة، وجاري الاجتماع قريبا مع الشركات والمتخصصين لميكنة كافة آليات التعامل في الحج والعمرة بحيث تتفاعل الشركات من موقعها للوصول للوزارة والغرفة والمملكة العربية السعودية وشركات الطيران وكل المسئولين عن الحج والعمرة بشكل كامل من خلال النظام الالكتروني وهو الهدف الأساسي للمنظومة.

يذكر أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، لوضع خطة عمل مجلس الإدارة الجديد خلال الدورة الحالية لتعويض فترة غياب المجالس المنتخبة عن الغرفة وتجهيز خطة مستقبلية تستهدف صالح شركات السياحة.