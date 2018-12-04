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    البابا تواضروس يلقي محاضرة "النفس الشبعانة" في مؤتمر بـ"الخطاطبة"

    06:53 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
    البابا تواضروس يلقي محاضرة "النفس الشبعانة" في مؤتمر بـ"الخطاطبة"

    البابا تواضروس

    كتب- إسلام ضيف:

    شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر السنوي الرابع عشر للجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، والذي بدأت فعالياته صباح أمس ببيت سان مارك بالخطاطبة بمحافظة البحيرة.

    وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان اليوم، إن البابا تواضروس الثاني ألقى محاضرة بعنوان "النفس الشبعانة".

    وأوضحت الكنيسة أن مؤتمر العام الحالي يناقش، مشكلة "إدمان الإباحية ما بين الوقاية والعلاج"، ويتضمن إلى جانب المحاضرات ورش عمل لمناقشة تجارب عملية في مجال خدمة مدمني المواد الإباحية المقرؤة والمسموعة والمرئية.

    البابا تواضروس محاضرة النفس الشبعانة الصحة النفسية مكافحة الإدمان البحيرة

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