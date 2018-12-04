برلماني: مصر سبقت دولًا كثيرة في حقوق الإنسان

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال الدكتور محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن مصر هي البلد الوحيدة التي لم تعزل اللاجئين في مخيمات، كما تفعل العديد من الدول التي تدعي أنها دول حقوق إنسان، موضحا أن مصر تخلط نسيج لاجئي أي دولة في النسيج المصري.

وأوضح إسماعيل، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر أسبوع الأمم المتحدة للتطوع والهجرة وذوي الاحتياجات الخاصة، أن البعض يشير إلى عدد اللاجئين يبلغ 300 ألف لاجئ، لكن العدد الفعلي يتجاوز الملايين، مضيفا: "السوريون والعراقيون والسودانيون في نسيج واحد وعمل واحد مع المصريين".

وأضاف البرلماني، أن مصر سبقت دولًا كثيرة في حقوق الإنسان، مضيفا أن مصر أول دولة وقعت على أن نكون موجودين مع متحدي الإعاقة في اتفاقيات الأمم المتحدة.

ويُقام مؤتمر أسبوع الأمم المتحدة للتطوع والهجرة وذوي الاحتياجات الخاصة، بشراكة من الأمم المتحدة وهي "برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام"، وشراكات أخرى.