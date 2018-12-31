"الصحة النفسية": استقبلنا أكثر من 655 ألف مريض في 2018

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استقبال مستشفيات الأمانة لـ 655 ألف مريض خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن 516 ألفًا و364 مواطنًا ترددوا على "العيادات النفسية" خلال أول 11 شهرًا من العام، منهم 10 آلاف و963 مواطنًا تم حجزهم في الأقسام الداخلية لتلك المستشفيات لتلقى الخدمة الطبية.

وأضاف "مجاهد"، في بيان، اليوم الاثنين، أن 417 ألفًا و682 مواطنًا ترددوا على العيادات النفسية للبالغين، و11 ألفًا و768 مسنًا تلقوا خدمات "عيادات المسنين"، و30 ألفًا و111 مراهقًا تلقوا خدمات "عيادات المراهقين"، و56 ألفًا و803 أطفال، زاروا "عيادات الأطفال".

وأشار"مجاهد"، إلى أن المترددين على عيادات "الإدمان الخارجية"، بلغ 122ألفًا و97 مريضًا، وتم حجز 5 آلاف و564 مريضًا في "أقسام الإدمان".

من جانبها قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم افتتاح عيادة متخصصة لعلاج الصدمات النفسية لدى الأطفال والمراهقين والراشدين بـ"مستشفى حلوان"، تحت مسمي "واحة"، كما تم إفتتاح عيادة للمراهقين بمستشفى بنها، وأخرى للأطفال بمستشفى عباس حلمي.

وأضافت "عبدالمقصود"، أنه تم الانتهاء من الدليل الإرشادي للعلاج الجمعي للقلق لدى الأطفال، وتم تدريب الأطباء على برنامج للتدخلات المبكرة للأطفال الذين يعانون من طيف التوحد، والأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية المختلفة، كما تم التعاون مع منظمة الصحة العالمية في تطوير نظرية تغيير نظام الصحة النفسية بالمدارس.