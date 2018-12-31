ختام الاجتماع الثاني للدورة الـ58 للهيئة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان

كتب - أحمد مسعد:

اختتمت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، أعمالها في القاهرة، فعاليات الاجتماع الثاني للدورة الثامنة والخمسين للهيئة، والتي استمرت على مدار أسبوع في قطاع مياه النيل خلال الفترة 24- 30 ديسمبر 2018.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة حيث ترأس الجانب المصري للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، وترأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، وساد الاجتماعات جو من الود والتفاهم بين السادة أعضاء الهيئة من الدولتين أثناء مناقشة بنود جدول الأعمال.

الجدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع، اشتمل على عدة موضوعات مهمة في مجال الموارد المائية بين البلدين ودراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وإدارة الخزانات داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه الفيضان وأعمال التنبؤات، متابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، توسيع أنشطة الهيئة.

ويعد من أهم نتائج ختام الاجتماعات التوافق على ترسيخ التعاون في مجال البحوث والعلوم بين المركز القومى لبحوث المياه في مصر وكذا نظيره في السودان وذلك بعد الزيارة التي أجراها السادة أعضاء الهيئة من الجانبين بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه ضمن جولة برفقة السادة وزراء الموارد المائية والري في الدولتين للتعرف على أنشطة المركز وزيارة التجارب الريادية في مجال البحوث الهيدروليكية وحصاد مياه السيول والأمطار، وما يخص أعمال البحوث ببحيرة السد العالي وأعمال الحماية من أخطار السيول، وبحث سبل تدعيم التعاون المشترك في مجال ادارة الموارد المائية وزيادة التنسيق المشترك بين أجهزة الوزارتين.

وفي ختام الاجتماعات اعرب اعضاء الهيئة الفنية بالجانب السوداني عن خالص شكرهم لوزارة الموارد المائية والري والسادة أعضاء الهيئة الفنية بالجانب المصري والحكومة المصرية وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بالخرطوم في نهاية شهر مارس 2019.​