منها تحالف "مصري- دولي".. 10 ملفات في حصاد السياحة لعام 2018

كتب ـ يوسف عفيفي:

حققت وزارة السياحة، العديد من النجاحات خلال عام 2018، مما يمثل مؤشرًا على استعادة القطاع السياحي لقوته مرة أخرى، خاصة عقب تجاوز نسبة كبيرة من التحديات التي كانت تواجهه في الفترات الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن حصاد السياحة في عام 2018 اشتمل على العديد من الإجراءات العاجلة والفورية منها:

1ـ تأهيل الكوادر المتميزة من شباب العاملين بالوزارة.

2ـ وضع ضوابط جديدة لموسم الحج، مما أدى إلى خروج موسم الحج لعام 1439 هجرية بنجاح ودون أية مشكلات.

3ـ تطوير معايير تصنيف الفنادق المصرية.

4ـ الاستعانة بتحالف "مصري– دولي" جديد يتولى مهمة الترويج لمصر عالميًا.

5ـ إنهاء تسوية جميع مستحقات برنامج تحفيز الطيران لعام 2016-2017، وجاري الانتهاء من سداد مستحقات برنامج 2017-2018.

6ـ توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية.

7ـ عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها يوم 31 أكتوبر 2018.

8ـ بالاستعانة بالتقنيات والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة التغييرات السريعة والمتلاحقة عالميا.

9ـ الاستعانة بيت خبرة عالمي معتمد لاستشارات الصحة والسلامة لفحص للفنادق بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية.

10ـ دعم ورعاية المهرجانات والمناسبات الدولية والمحلية مثل مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي.