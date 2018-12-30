مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر يشهد تطورا غير مسبوق في جميع قطاعاته

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته يشهد تطورا غير مسبوق بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي يقود عملية تطوير شاملة في جميع قطاعات الأزهر منذ توليه مشيخة الأزهر لنشر رسالة الأزهر على أكمل وجه، لاسيما في ظل ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات كبرى يأتي في مقدمتها محاربة الأفكار المتطرفة.

وقال عفيفي - في بيان اليوم الأحد - أن الأزهر يؤمن بحتمية تجديد الخطاب الديني وفق أسس ومعايير التجديد، حيث يقوم بهذه المهمة على مر تاريخه في إطار دوره المحوري والرئيسي في مجال الدعوة داخل مصر وخارجها.. مشيرا إلى أن قطاعات الأزهر استطاعت في عام 2018 أن تقوم بنقلة نوعية وتطوير كبير وتوسع في استخدام التكنولوجيا وأدوات العصر في نشر رسالة الأزهر ومعالجة قضايا حيوية تخدم المصلحة العامة للناس وتصحح المفاهيم المغلوطة، فضلا عن دعم النسيج الوطني".

وشدد على أن الأزهر سيواصل جهوده في الفترة المقبلة لمواصلة الارتقاء بالمستوى الدعوي والتعليمي، بالإضافة إلى استمرار مسيرته في تحصين المجتمع المصري من الأفكار المتطرفة والدخيلة.

ونوه عفيفي إلى أن الأزهر يقوم بدوره الدعوي خارجيا من خلال جولات الإمام الأكبر وقيادات الأزهر والبعثات الخارجية لمبعوثي الأزهر الشريف الذين يعملون من أكثر من 70 دولة في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر حول العالم.. لافتا إلى أن الأزهر يدرك طبيعة المرحلة الراهنة وما تحتاجه من بذل المزيد من الجهود المدروسة التي تحقق الأهداف المنشودة وتدعم جهود الدولة في حربها الشاملة ضد الإرهاب والتطرف.​