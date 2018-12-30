"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة في هذه الأوقات

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية لا تزال قائمة، واعتبارا من الأحد تنحسر على السواحل الشمالية الغربية.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الطقس سيكون باردا نهارًا وشديد البرودة ليلًا، إلا أنه يُعد من أجمل أجواء العالم.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة أثناء احتفالهم برأس السنة الميلادية، خصوصًا الذين يقضون وقت احتفالاتهم في وقت متأخر من الليل.