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    ننشر نص تقرير البرلمان حول مشروع قانون الضريبة العقارية

    08:14 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
    ننشر نص تقرير البرلمان حول مشروع قانون الضريبة العقارية

    ارشيفية

    (مصراوي):

    حصل "مصراوي"، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعديل بعـض أحكـام القـانون رقـم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

    ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون- خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

    يتعلق التعديل بمد مدة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية عامين لتستمر حتى 2020 بدلًا من انتهائها في 2018، وذلك وفق ما هو مقدم من الحكومة، إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا على مدها عاما آخر لتكون 2021، فيما سيكون الرأي الأخير للجلسة العامة.

    وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

    قانون الضريبة العقارية مجلس النواب الحكومة علي عبد العال

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