أمطار وشبورة تصل حد الضباب.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 48 ساعة

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة أكثر من أمس، على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، موضحًا أنها قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري "الأولى"، اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة لطيفة نهارًا وباردة ليلًا على الأنحاء كافة، مشيرًا إلى أنه بدءًا من غدٍ يبدأ نشاط الرياح على أنحاء الجمهورية كافة، وتزيد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأن حركة الرياح خفيفة على البحرَين الأحمر والمتوسط، بما يسمح لحركة الملاحة ممارسة شتى الأنشطة البحرية.