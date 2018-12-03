لمواجهة الشائعات.. "التعليم" تستعين بمتخصص لمتابعة صفحات "السوشيال ميديا"

كتبت - ياسمين محمد:

استعان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بـ"عبدالحميد محمود" أحد شباب البرنامج الرئاسي المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي، ليتولى مسؤولية متابعة الحسابات الرسمية لوزارة التربية والتعليم، ومواجهة الحسابات المزيفة وما تطلقه من شائعات.

وقال محمود، في تصريحات صحفية، إنه سيسعى خلال توليه المهمة، للتصدي لجميع الصفحات المزيفة التي تتحدث باسم وزارة التربية والتعليم وتساعد في نشر الشائعات.

وأشار إلى أنه خلال شهر من الآن سيفعّل جميع الحسابات الرسمية للوزارة على: "فيس بوك، تويتر، وانستجرام"؛ لنشر الأخبار الرسمية فقط.

وتابع بأنه سيهتم بالرد على جميع استفسارات متابعي وزارة التربية والتعليم؛ ومدهم بالمعلومات الرسمية الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بنظام التعليم الجديد، بعيدًا عن الشائعات.