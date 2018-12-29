تشييع جنازة الإعلامي محمد السباعي من مسقط رأسه بالشرقية

كتب- مصطفى علي:

قررت أسرة الإعلامي الراحل محمد السباعي، تشيع جنازته بعد صلاة العصر اليوم، من مسجد السلام بكفر صقر في محافظة الشرقية مسقط رأسه، وذلك حسبما أعلنت صفحته على "فيس بوك".

ويجري حاليًا تجهيز جثمان الإعلامي الراحل بالمستشفى الجوي بالتجمع الخامس، والذي كان قد نقل إليه بعد وفاته في حادث سير.

وتوفي الإعلامي والمعلق الرياضي محمد السباعي قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم بسيارته، فيما نعاه عدد من نجوم الرياضة، وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. حزنت جدًا لسماع خبر الأستاذ القدير محمد السباعي.. الله يرحمه كان رجل محترم علاقته طيبه بالجميع وكان معلق مميز جدًا.. الله يرحمه ويغفر له".

وقال مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة: "بكل الحزن ننعي وفاة المعلق محمد السباعي، اللهم ارحمه واغفر له وأرزق أهله الصبر والسلوان"، فيما قال عصام الحضري: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ محمد السباعي الإعلامي المحترم في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك".