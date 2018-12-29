حدث ليلًا| "الكمين القاتل" في الهرم والداخلية ترفع الطوارئ للحالة "ج"

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها إدانة عددًا من الدول الأجنبية والعربية الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيس سياحي في محيط منطقة الأهرامات.

"الكمين القاتل".. من المتورط في تفجير أتوبيس الهرم؟ خبراء يجيبون

قبل نهاية العام بيومين، استهدف إرهابيون، أتوبيسا سياحيا في منطقة المريوطية بالهرم مما أسفر عن وفاة 3 سائحين فيتناميين ووفاة المرشد السياحي - مصري الجنسية- وإصابة 11 آخرين.

"إدانات دولية".. كيف رأى العالم حادث "أتوبيس الهرم"؟

أدانت عدة دول عربية وأجنبية، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل سياحًا أجانب ومصريين، وتسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

بالصور.. رفع حطام أتوبيس حادث الهرم الإرهابي

رفع رجال الشرطة مدعومين بأوناش المرور حطام الأتوبيس السياحي الذي استهدف بعبوة بدائية الصنع بشارع المريوطية في محافظة الجيزة، مساء الجمعة.

خطة لتأمين الكنائس في احتفالات أعياد رأس السنة بالغربية

قال اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إن المديرية وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين الكنائس والأماكن العامة خلال احتفالات أعياد رأس السنة.

تشديدات أمنية بجميع المحافظات والداخلية ترفع الطوارئ للحالة "ج "

شهدت جميع محافظات الجمهورية تشديدات أمنية مكثفة، خاصة على المنشآت الحيوية ودور العبادة المختلفة، بعد حادث تفجير الأتوبيس السياحي بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة.

قسم الهرم يتحول لغرفة عمليات لبناء سور فيلا سقط بتفجير "الأتوبيس السياحي"

أشرف رجال الشرطة بفرقة الهرم بالتنسيق مع مسؤولي الحي على إعادة بناء سور الفيلا الذي تضرر من الموجة الانفجارية لحادث استهداف أتوبيس سياحي بعبوة بدائية الصنع في الجيزة، أمس الجمعة.

البرد مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة الذي تعاني منه البلاد خلال الفترة الحالية مستمر على مدار الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 16 لـ 18، فيما تتراوح الصغرى ما بين 11 لـ 12 درجة مئوية.

تعرف على شروط الفصل الاجتماعي لبطاقات التموين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، إن خدمة الفصل الاجتماعي على بطاقات التموين متاحة بكافة المكاتب على مدار الشهر.

الكرملين: بوتين وميركل بحثا هاتفيا الأزمة السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، خلال اتصال هاتفي أجري بينهما مساء الجمعة، التطورات الأخيرة على الساحة السورية.

الكويت تدخل موسوعة جينس برقم عالمي في القفز

دخلت دولة الكويت موسوعة جينيس للأرقام العالمية بعد قيام ضباط في الجيش الكويتي بتسجيل رقم قياسي عالمي بالقفز بعلم دولة الكويت كأكبر علم أثناء السقوط الحر في رياضة القفز بالمظلات.

وزيرة الثقافة تشهد ختام المهرجان القومي للتحطيب في الأقصر

شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، حضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان القومي للتحطيب في دورته التاسعة، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر 2018، بساحة أبو الحجاج بالأقصر.

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الهدوء وضبط النفس في السودان

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة إن "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق التطورات في جمهورية السودان، بما في ذلك الأنباء التي ترددت عن أعمال عنف ووفيات".

إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل بعد مقتل فلسطيني على حدود القطاع

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم السبت على موقع تويتر إن صاروخا أطلق من قطاع غزة على إسرائيل، بعد مقتل فلسطيني في اشتباكات على الحدود بين الجانبين.