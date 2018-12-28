ماذا يجد طلاب "أولى ثانوي" على التابلت؟.. وزير التعليم يُجيب

كتبت-ياسمين محمد:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، فيديو يوضح طريقة استخدام بنك المعرفة بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، الذين يتمكنون من الوصول إليه بسهولة بعد استلامهم أجهزة "التابلت" خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير: "وماذا بعد استلام التابلت؟ لقد تناولنا موضوع "التابلت" أكثر من أي موضوع في عام ٢٠١٨، وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض، وقال الكثيرون "ليس بالتابلت أو التكنولوجي ينصلح التعليم"، وشكك الكثيرون في البنية التحتية التكنولوجية وقدرات طلابنا ومعلمينا".

وأضاف: "أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو القصير الذي يعطيكم "مجرد لمحة" عن ما ينتظر أبناءنا من محتوى رقمي تم إعداده عبر أشهرٍ طويلة لخدمة طلابنا وتوفير نفقات وعناء الدروس الخصوصية مع إعطاء قدر من المتعة والعمق لعملية التعلم".

وتستهدف الوزارة بتوزيع هذه الأجهزة على الطلاب، تسهيل حصولهم على المحتوى الثري الذي أتاحته لهم من خلال بنك المعرفة المصري، وكذلك أداء الامتحان من خلاله.

مع العلم بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ في 13 يناير المقبل، سيؤديها الطلاب ورقيا.

ويصل عدد أجهزة "التابلت" المقرر توزيعها على الطلاب 708 ألف جهاز، تسلم لطلاب المدارس الحكومية والخاصة مجانا.​