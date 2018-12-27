بعد توقف 3 سنوات.. غرفة السياحة تضع خطتها للفترة المقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

عرضت غرفة شركات السياحة، جدول أعمال الجمعية العمومية والموازنة التقديرية للغرفة للسنة المالية 2018/2019، والخطوات المستقبلية للغرفة والتعامل مع ملف القطاع السياحي بشكل سليم خلال الفترة المقبلة.

وعرض حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، استراتيجية الغرفة خلال الفترة المقبلة، ووضع الموازنة التقديرية للعام الجديد، والتي تضمنت:

ـ إقرار الميزانية والحساب الختامي للغرفة للعام المالي 2017 ـ 2018.

ـ الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة للسنة المالية 2018 ـ 2019.

ـ تخصيص أعلى موازنة للتدريب بواقع 2.5 مليون جنيه لرفع الجودة والكفاءة لدى العاملين.

ـ رفع موازنة التأمين الطبي لـ 20 مليون جنيه.

ـ ربط إلكتروني بين بين الغرفة والوزارة، وميكنة الشئون الإدارية وتطوير العمل، للوصول بشركات السياحة لتقديم كافة خدماتها إلكترونيا دون الحاجة للذهاب الى الغرفة أو الوزارة.

ـ وضع برامج تدريبية تشمل كافة الوظائف تبدأ بصاحب الشركة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف السياحية.

ـ استهداف نحو 15 ألف شخص يعمل في السياحة بدءا من موظفي وزارة السياحة.

ـ زيادة مخصص الرحلات لأعضاء الجمعية العمومية لتوطيد العلاقات بينهم.

ـ وضع تقرير أمام مجلس النواب بفصل لجنة السياحة العربية والأجنبية برئاسة جورج عزت عن السياحة الإلكترونية برئاسة محمد فاروق، والسياحة الدينية برئاسة أحمد إبراهيم.

ـ محاربة الشركات غير المرخصة التي تسيئ للقطاع ولمصر وتهدر حقوق الدولة في الضرائب والتأمينات، وأهمها قطاع السياحة الإلكترونية.

ـ تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن بدلات حضور الجلسات والسفر وتحملهم نفقات سفرهم للخارج.

ـ إعداد منظومة جديدة لمعاقبة الشركات المخالفة للضوابط، عن طريق لجنة فنية من الغرفة والوزارة تعرض عليها العقوبات والمخالفة المرتكبة لبحث الأمر قبل تطبيقه.

ـ عدد الشركات الموقع عليها جزاءات حتى الآن 24 شركة فقط نتيجة لبعض المخالفات.

ـ حصة الحج السياحي ثابتة بعدد 36 ألف تأشيرة حج، وزيادة في أسعار الفنادق.

ـ 1600 شركة سياحة وثقت عقودها مع الجانب السعودي لتنفيذ برامج العمرة.

ـ توفير 467 أتوبيسا سياحيا، و501 مينى باص، و3226 ميكروباص سياحي يعملون فى القطاع بإجمالي 39 ألف كرسي.

ـ العمل على حل أزمة النقل السياحي، من خلال السماح باستيراد الأتوبيسات السياحية، بالتعاون مع وزارتي السياحة والمالية وإدارة الجمارك.

ـ العمل على تطوير الطرق السياحية لنقل السياح خاصة للأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة.

ـ المطالبة بعودة قطار النوم وإسناد إدارته لشركة فندقية كما كان في السابق.

ـ مصر تستقبل نحو 8 ملايين سائح بطاقة 4695 مركبة وفي حال عودة معدلات 2010 ستحتاج الى نحو 1700 مركبة سياحية أخرى.

ـ 40% ارتفاعا بأعداد السياح الوافدين لمصر خلال 2018

يأتي اجتماع الجمعية العمومية فى ظل تطورات متلاحقه يشهدها قطاع السياحة حيث انتعاش الحركة السياحية، ومحاولات إعادة ترتيب البيت من الداخل لتتناسب جودة الخدمات مع التدفق السياحي، ومحاولة حل الأزمات التى ألمت بالقطاع فى سنوات