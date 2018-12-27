التجديد لـ"إسماعيل عبدالغفار" عضوا بـ"أمناء الجامعة البحرية" حتى 2022

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الجامعة البحرية الدولية الجامعة البحرية الدولية (WMU) التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تجديد عضوية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، بمجلس أمناء الجامعة البحرية.

وقال معتز خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية، إن التجديد يأتي على خلفية الخطاب الذي تلقاه الدكتور إسماعيل عبدالغفار من الجامعة البحرية، يفيد بإعادة تعيين الأعضاء العاملين في المجلس بدورته الخامسة والثلاثين، الذين يبدون مساهمة فعالة في عمل مجلس المحافظين، إلى فترتين إضافيتين متتاليتين.

وحسب بيان، الخميس، قررت الجامعة تعيين رئيس الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 يناير 2022؛ لجهوده ومساهمته في الجامعة البحرية.

ويتشكل مجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية من 30 عضوًا، تم اختيارهم بواسطة رئيس المنظمة البحرية الدولية من شخصيات عالمية في مجالات صناعة النقل البحري، التعليم والتدريب البحري بالإضافة إلى رؤساء منظمات ذات صلة بقطاع النقل البحري.