استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

كتب- أحمد نجيب:

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي؛ لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تقرر إغلاق البوغازين؛ حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، الخميس، انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع، على الرغم من إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري مدحت عطية، مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي لميناء الإسكندرية.

وتتعرض الإسكندرية منذ مساء أمس لموجة صقيع ورياح شديدة وأمطار متواصلة تراكمت في الشوارع والميادين والأنفاق، ما أثر على حركة سير المشاة والسيارات.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي جميع الاستعدادات لتصريف المياه وإزالتها لتسهيل حركة المرور.