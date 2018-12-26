برلماني يطالب بالتصالح فى مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوي

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب سليمان العميرى، بالتصالح فى مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوي، وليس التصوير الجوي الأخير فى 22 يوليو 2017 المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع القانون الذى يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأضاف العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك تصوير جوى يتم كل 3 شهور، مستدركا: وما المانع أن يتم التصالح وفقا لآخر تصوير جوي؟ للقضاء بشكل نهائي على النمو العشوائي والبناء المخالف ومصادرة كافة المخلفات بعد ذلك لصالح الدولة خاصة وأن قانون البناء الموحد لا يضم مواد بشأن التصالح.

وتابع في بيان: هذا يعنى أن التصالح سيكون لمرة واحدة وسيطبق لمدة زمنية تصل إلى 10 شهور تقريبا وفقا لما سيتم التوافق عليه، ولهذا لا بد أن يكون القانون بمثابة الحل القاطع والجذري لمشاكل البناء المخالف.​