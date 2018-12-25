السيسي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل شيخ، والوفد البرلماني المرافق له، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب برئيس مجلس الشورى السعودي، وطلب نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية الممتدة.

أشاد الرئيس بالمواقف المُقدرة للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً تجاه مصر على جميع الأصعدة، والتي تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الاستراتيجي الوطيد بين الدولتين، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبية بين الجانبين على المستوى البرلماني.

من جانبه، نقل الدكتور عبد الله الشيخ إلى الرئيس السيسي تحيات العاهل السعودي وولي العهد، مؤكدًا اعتزاز الحكومة والشعب السعودي بما يجمع البلدين من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة، وحرص السعودية على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ثمن رئيس مجلس الشورى السعودي الجهود البناءة والملموسة في مصر خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالدولة على كافة المحاور التنموية، خاصةً المحور الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية العملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية وفي شتى المجالات في مدة زمنية قياسية، مشيداً في ذات الوقت بدور مصر المركزي بالمنطقة باعتبارها دعامة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، فضلاً عن حرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.