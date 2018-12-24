إزالة 268 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

القاهرة- (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة 268 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة بمختلف مديريات الأمن عددا من الحملات لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف بمديريات القليوبية والغربية وبني سويف، وكفر الشيخ وسوهاج والمنوفية.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على اراضى أملاك الدولة والمواطنين وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة الدولة.