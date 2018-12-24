البرلمان يوافق على بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2018، بشأن بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 / 4 / 2018.

واستعرضت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 483 لسنة 2018بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 / 4 / 2018.

وأكد التقرير أن هذا البروتوكول سيساهم فى زيادة قدرة الشباب على خلق وظائف لائقة من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرة مستثمرى القطاع الخاص والاستفادة من الموارد البشرية، وتحسين مهارات الشباب لاسيما في المناطق الريفية من أجل بدء مشروعاتهم.