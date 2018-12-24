تأجيل حفلي عمر خيرت بجامعة القاهرة.. والخشت يكشف الموعد الجديد

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تأجيل تنظيم حفلي الموسيقار الكبير عمر خيرت بمناسبة ذكرى بمناسبة 110 أعوام على إنشاء الجامعة، إلى الأسبوع الأول من شهر يناير.

وكان من المقرر تنظيم الحفل الأول غدًا الثلاثاء ٢٥ ديسمبر، والثاني الأربعاء 26 ديسمبر.

وقال الخشت لمصراوي، الاثنين، إن الموسيقار الكبير طلب تأجيل الحفلين إلى يومي 2 و3 يناير المقبل؛ لتعرضه لوعكة صحية.

كان الخشت، أعلن أول أمس السبت، تنظيم الجامعة لحفلتين للموسيقار الكبير عمر خيرت بمناسبة ذكرى بمناسبة 110 أعوام على إنشاء جامعة القاهرة.