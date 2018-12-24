استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

القاهرة- مصراوي:

اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة، جميع الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ لتأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد في كل محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أتمت فيه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين بمحيط دور العبادة والمنشآت الحيوية وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة بشأن كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تعكر صفو الاحتفالات.

وحسب بيان، للقيادة العامة للقوات المسلحة، الاثنين، استعدت عناصر من القوات الخاصة بالعديد من المجموعات القتالية لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين الاحتفالات، كذلك وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، كما تشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة.

وأكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ضرورة تاكد القادة على جميع المستويات من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لتأمين الاحتفالات والتصدي لجميع التهديدات والتصرف في المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة.

وأضاف زكي، أن هناك عناصر من القوات المسلحة عززت إجراءات التأمين للمنشآت المهمة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ جميع إجراءات اليقظة لتأمين المجري الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.