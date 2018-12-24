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"البحوث الزراعية" ينظم دورات تدريبية وندوات إرشادية في تكنولوجيا القطن

10:33 ص الإثنين 24 ديسمبر 2018
"البحوث الزراعية" ينظم دورات تدريبية وندوات إرشادية في تكنولوجيا القطن

ارشيفية

كتب-أحمد مسعد :

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المعاهد والمعامل التابعة للمركز لديها برنامج دوري لتنظيم الدورات التدريبية والندوات والقوافل التوعوية للباحثين والمزراعيين والمربيين، موضحًا، أن المركز حريص على استمراريتها وعقدها على أرض الواقع للاستماع إلى المشاكل واقتراح حلولها.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هشام عبدالعظيم، مدير معهد بحوث القطن، أنه تقرر عقد دورة تدريبية في مجال تكنولوجيا تيلة القطن بمقر معهد بحوث القطن بمحطة البحوث الزراعية بسخا، لمدة أسبوع، بداية من يوم 23 وحتى 27 ويتبعها زيارة عملية لأقسام التكنولوجي؛ للتعرف على طبيعة عمل الأجهزة وربط الجزء النظري بالعملي.

محمد سليمان مركز البحوث الزراعية القطن هشام عبدالعظيم دورات تدريبية

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